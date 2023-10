Decreto fiscale: altri 50 milioni per le scuole dell’infanzia paritarie

Nel decreto fiscale da poco approvato dal Governo ed entrato n vigore oggi 19 ottobre è previsto anche uno stanziamento di 50 milioni di euro per le scuole dell’infanzia paritarie.

La somma si aggiunge quindi ai 20 milioni già previsti da una precedente norma (la legge di bilancio 234 approvata nel dicembre 2021 per l’anno 2022).

Per il sistema paritario la legge di bilancio in corso prevede due diversi finanziamenti: uno di 512.830.089 euro per tutte le scuole non statali e un secondo di 113.400.000 euro per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (questo stanziamento viene ripartito annualmente in proporzione al numero di alunni con disabilità inseriti in ogni scuola).

Va ricordato che fra le scuole dell’infanzia paritarie vi sono anche quelle comunali, diffusissime in Emilia-Romagna, e nelle città di Roma e Milano.

In alcune regioni, tra cui il Veneto, le scuole dell’infanzia statali sono spesso minoritarie rispetto alle paritarie e, in molti comuni, sono l’unica possibilità per i bambini e per le bambine di 3-6 anni.