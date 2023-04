Decreto legge lavoro: maggiori tutele per gli studenti in attività di alternanza

Nel decreto legge in materia di lavoro che il Governo dovrebbe approvare in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri già annunciato per il 1° maggio ci potrebbero essere alcune disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro.

In particolare – come riferisce l’Ansa – dovrebbero entrare nel decreto due norme per rafforzare l’assicurazione nelle scuole e le forme di sostegno alle famiglie dei giovani morti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

In pratica dovrebbe essere recepita la recente intesa tra la ministra del lavoro Marina Calderone e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per l’ampliamento della tutela infortunistica degli studenti, anche nei percorsi formativi.

Si prevede cioè che la tutela assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale docente delle scuole sarà la stessa oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere.

Sempre secondo quanto riporta l’Ansa sarà ampliata la tutela degli studenti per tutti gli eventi che si verificano all’interno dei luoghi di istruzione o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o degli istituti di istruzione.

Verranno così modificate le norme attualmente in vigore che prevedono la tutela dell’Inail solamente per le attività tecnico-scientifiche nei laboratori o per le esercitazioni nelle palestre.

Il provvedimento vorrebbe essere anche una risposta alle proteste che sindacati e associazioni studentesche aveva messo in atto nei mesi scorsi anche in relazione ad alcuni gravissimi incidenti che avevano coinvolto studenti che stavano svolgendo stages formativi o attività di PCTO.