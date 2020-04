Decreto legge scuola pubblicato in Gazzetta, è il numero 22 ed entra in vigore il 9 aprile [PDF]

Nella tardissima serata dell’8 aprile, il Decreto Legge sulla scuola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ha il numero 22 ed entra in vigore il 9 aprile; ciò significa che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 8 giugno.

Il provvedimento contiene i seguenti 9 articoli:

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020

Art. 2

Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021

Art. 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione

Art. 4

Sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego

Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Art. 7

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Art. 8

Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

Art. 9

Entrata in vigore

Nelle prossime ore vi proporremo alcuni approfondimenti