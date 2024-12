Decreto mille proroghe 2025. Le novità riguardante la scuola

Il 9 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto mille proroghe in attesa di essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e convertito in legge dal parlamento; in merito alla scuola e al personale il decreto ha previsto delle novità riguardanti:

– La proroga per la partecipazione dei docenti ITP ai concorsi;

– Il tempo massimo entro cui dovranno svolgersi i concorsi nella pubblica amministrazione;

– La proroga dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici attualmente in servizio.

Partecipazione dei docenti ITP ai concorsi

La procedura concorsuale, prevista nella fase transitoria del PNNR, dispone che i docenti ITP possono parteciparvi con il solo diploma, requisito che consente ciò soltanto entro il 31 dicembre del 2024. Con la modifica approvata nel decreto mille proroghe, i docenti ITP potranno partecipare al concorso con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2025, Ciò dà loro la possibilità di partecipare anche al terzo concorso per il reclutamento dei docenti previsto nel 2025.

Concorsi nella pubblica amministrazione

Il decreto mille proroghe ha previsto il termine massimo di tre anni entro cui le procedure concorsuali di debbano essere concluse; la modifica esclude qualsiasi possibilità di proroga. Tale disposizione entrando in vigore a decorrere dal 2025, prevede la possibilità entro un anno di portare a termine le procedure ancora in corso.

Proroga contratti dirigenti tecnici

Il decreto mille proroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa dell’espletamento del concorso bandito il 9 dicembre del 2024, per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici con funzioni ispettive, ha previsto la proroga dei contratti a tempo determinato dei soggetti che di fatto stanno operando in qualità di dirigenti tecnici.