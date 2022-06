Decreto PNRR su reclutamento e formazione dei docenti convertito nella legge 79, in vigore dal 30 giugno

Questa volta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva in tempi da record.

Evidentemente il Governo vuole rispettare alla virgola gli impegni assunti con l’Unione Europea: la legge 79, infatti, entra in vigore il 30 giugno esattamente come era stato concordato con Bruxelles.

Ovviamente questo non significa che le nuove regole saranno operative prima di settembre.

Saranno infatti necessari diversi decreti ministeriali o della presidenza del consiglio per poter applicare le molteplici norme contenute nel decreto.

Le novità del provvedimento sono state illustrate dagli esperti che hanno partecipato alla diretta organizzata dalla nostra testata.