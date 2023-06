Decreto Pubblica Amministrazione, oggi il CdM: novità in arrivo sui concorsi

È in programma alle ore 18 di oggi, 15 giugno 2023, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno il Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione.

Come si legge dal sito del governo, è coinvolto dal decreto anche il ministero dell’Istruzione e del Merito. Due sarebbero gli articoli interessati dal decreto. Le novità riguarderebbero le modalità di svolgimento dei concorsi e le graduatorie del concorso che non scadranno.

Modifiche in vista per la prova scritta, che prevedrebbe un test con quesiti a risposta multipla sulle competenze in ambito pedagogico, psico-pedagogico, didattico-metodologico, sull’informatica e sull’inglese. La prova orale dovrà accertare le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso interessata.

Le graduatorie dei concorsi ordinari diventerebbero invece ad esaurimento, come previsto dal decreto 36 del 2022, che prevedeva dall’anno 2024/2025 di utilizzare le graduatorie 2020 fino al raggiungimento del target previsto dal PNRR.