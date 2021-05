Decreto Sostegni bis in Gazzetta con il numero 73; 6mila posti per discipline Stem anzichè 3mila

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio è stato pubblicato il testo del decreto Sostegni bis approvato dal Governo il 20 luglio scorso.

Gli articoli che riguardano più direttamente la scuola sono sostanzialmente due: il 58 (Misure urgenti per la scuola) e il 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente).

Ad una prima lettura il testo attuale non sembra differire molto da quello reso noto nella serata del 20 maggio dopo la seduta del Consiglio dei Ministri.

C’è però una novità particolarmente interessante per i docenti delle discipline STEM: i posti a concorso non sono 3.005 come era stato detto in un primo momento ma più del doppio, 6.129 per l’esattezza.

Questo perché il Governo ha deciso di aggiungere anche 3.124 posti per la classe di concorso A028 che consente di insegnare matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.

E, sempre a proposito del concorso ordinario per le discipline STEM da svolgersi durante la prossima estate, il decreto prevede anche che, in caso di giustificato motivo, le graduatorie di merito potranno essere approvate entro il termine del 31 ottobre.

Nelle prossime ore daremo ulteriori informazioni sia sul testo del decreto sia sull’avvio della procedura che verrà attivata in Parlamento per la conversione in legge del provvedimento.

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook