Decreto sostegni: nessuna discontinuità con Governo Conte, secondo Fratelli d’Italia

“Ancora una volta maggioranza e governo si dimostrano lontani dal mondo della scuola. Nel decreto sostegni non è prevista alcuna norma per l’abolizione del vincolo quinquennale quale aiuto concreto per le famiglie dei lavoratori della scuola”: lo sostengono le deputate di FdI Ella Bucalo e Paola Frassinetti.

“In piena emergenza pandemica – aggiungono – non è stata ammessa neanche una deroga temporale. Fratelli d’Italia ancora una volta evidenzia la mancanza di una volontà politica da parte dei partiti che appoggiano il governo Draghi. Non c’è alcuna discontinuità con il precedente esecutivo e con la linea dell’ex ministro Azzolina”.