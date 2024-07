Decreto sport e scuola, Flc Cgil critica: provvedimento dannoso per il sistema di istruzione

Il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, denominato “decreto sport e scuola”, è stato approvato dalla Camera.

Flc Cgil critica: provvedimento dannoso per il sistema di istruzione

“Si tratta di un provvedimento pieno di insidie, che impatterà negativamente sul sistema scolastico e che la maggioranza di governo è riuscita a peggiorare, nell’iter di conversione – afferma la Flc Cgil.

Particolarmente odiose, per le ricadute sui soggetti più fragili, sono sia le misure sul sostegno che quelle in materia di potenziamento linguistico per alunne e alunni che non hanno conoscenza adeguata della lingua italiana.

Nel primo caso, infatti, attraverso la conferma dei supplenti su richiesta delle famiglie e l’impoverimento dei percorsi di specializzazione affidati a Indire, si intende camuffare l’incapacità del Ministero dell’Istruzione di ottemperare all’attuazione di un sistema di formazione iniziale e reclutamento che garantisca stabilità e qualità ai processi di inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità, introducendo elementi di discrezionalità e discriminazione; nel secondo si tratta di interventi ispirati a logiche escludenti e assimilazionistiche”.

“Demagogiche e insoddisfacenti sono le disposizioni in materia di mobilità – dichiara il sindacato – con il risultato di aumentare, anziché diminuire, il numero dei fuori sede come anche le modifiche apportate alle procedure di valutazione dei dirigenti, trasformate in un atto unilaterale del direttore generale. Si introduce una disparità di trattamento per il personale in servizio nelle scuole italiane all’estero non europee. Si conferma la mancanza di tutele e diritti per le ricercatrici e per i ricercatori, condannati a un precariato a vita”.

Commissariamento Indire

“L’accoglimento dell’emendamento del governo prevede – spiega la Flc Cgil – senza motivazioni di carattere gestionale, il commissariamento del tutto irrituale dei vertici dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa proprio mentre con lo stesso emendamento si individuano delicati compiti ulteriori dell’ente come quelli legati alla formazione e aggiornamento del personale della scuola per l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. Il commissariamento è arrivato dunque senza preavviso, senza motivazione e attraverso un percorso che non ha permesso un confronto con le rappresentanze dell’ente né con i rappresentanti dei lavoratori. L’emendamento prevede inoltre che l’Indire si occuperà di fornire alla Scuola di Alta Formazione supporto per i percorsi della formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti. Risulta evidente il tentativo di mettere mano sulla ricerca pedagogica e sulla formazione per curvature identitarie che fanno il paio con la revisione delle Indicazioni Nazionali”.

Cspi: ritiro dell’emendamento

“Si rileva positivamente, unico raggio di luce, dopo la reazione indignata delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche democratiche e del mondo della scuola, il ritiro dell’emendamento sul CSPI. La maggioranza di governo aveva infatti proposto – con l’intenzione di far tacere il Consiglio sui provvedimenti oggetto di relazioni sindacali come graduatorie, supplenze, bandi concorso, valutazione – di aumentare il numero dei componenti da 36 a 45, lasciando inalterata la componente elettiva a 18 membri e portando quella ministeriale da 18 a 27 componenti”.

Personale Ata: furto di 963 unità

“Ben 242 Collaboratori Scolastici e 721 Assistenti amministrativi e tecnici – conclude il sindacato – vengono sottratti alle scuole e messi a disposizione delle amministrazioni territoriali scolastiche senza che possano esser sostituiti. Un’operazione che si ripete ogni anno ma che quest’anno riceve copertura normativa, cosa che mette al riparo le amministrazioni che lo fanno dalle contestazioni contabili avanzate dal MEF. Infatti, questo andazzo che dura da anni e che la FLC CGIL ha sempre stigmatizzato, ha sollevato dubbi di legittimità che ora vengono superati per legge. È certo che anche le amministrazioni periferiche del Ministero hanno bisogno di personale ma ciò dovrebbe avvenire per assunzioni dedicate e non, come sempre, infliggendo alle scuole ulteriori ferite già allo stremo per la mancanza di personale e per il continuo incremento di incombenze che sono state scaricate sempre più nel corso degli anni sulle istituzioni scolastiche (compilazione di graduatorie, trattamenti pensionistici, applicativo passweb ecc.)”.