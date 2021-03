Defibrillatore nelle scuole: mille euro ad istituto

Il Ministero ha disposto l’assegnazione alle singole scuole di 1.000 euro per l’acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE).

La risorsa è stata stanziata con nota prot. n. 7144 del 25 marzo.

Il MI fa sapere che l’istituzione scolastica potrà, laddove non si fosse già provveduto, acquistare detti defibrillatori oppure rinnovare le dotazioni strumentali già a disposizione.

Nel caso in cui fosse già provvista di adeguate strumentazioni salvavita, le risorse in esame potranno essere destinate all’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio, per l ‘attivazione di corsi di formazione certificati all’utilizzo del defibrillatore).

Si tratta di un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, che ha l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.