Delrio (Pd): “Impegno in Parlamento per assicurare sostegno adeguato”

Sulla vicenda delle scuole paritarie interviene il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio. Queste le sue parole: “Le scuole paritarie sono una parte importante del sistema scolastico. Rappresentano un patrimonio formativo e culturale dell’intera comunità nazionale e un’opzione di scelta educativa che va assolutamente tutelata. In più, la rete di questi istituti, con i suoi 900mila alunni, garantisce anche un risparmio di diversi miliardi allo Stato e l’eventuale impossibilità di riaprire a settembre per un numero che cresce settimana dopo settimana oltre a lasciare senza presidio alcuni territori, soprattutto nella fascia 0 – 6 anni, rappresenterebbe un sensibile aggravio per la collettività. Per questo continuiamo a lavorare in Parlamento, di concerto con tutte le forze disponibili, per assicurare sostegno adeguato, migliorare le misure e le risorse previste dal decreto Rilancio garantendo la normale ripresa per il nuovo anno scolastico”.