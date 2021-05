L’Inail e il M.I. hanno fornito importanti chiarimenti in merito alla denuncia di infortunio per il personale scolastico e gli studenti positivi al Covid-19, nonché sulla copertura assicurativa per infortuni accaduti durante la DAD o la DDI per la parte non in presenza.

Nel video illustriamo i principali aspetti da tener presenti, dalle responsabilità datoriali all’obbligo di denuncia di infortunio all’Inail.