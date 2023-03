Didacta 2023, l’anno dei record e delle novità didattiche: oltre 50 mila visitatori per capire come le tecnologie stanno cambiando la scuola

Sono numeri inaspettati quelli toccati con la sesta edizione di Fiera Didacta 2023: secondo gli organizzatori si è registrata una partecipazione record, con oltre 50 mila visitatori e 15 mila partecipanti ai vari work shop, seminari e convegni. La categoria più presente? Gli insegnanti e i dirigenti scolastici.

Tantissimi i temi dibattuti sulla didattica innovativa, come la robotica educativa, la realtà aumentata, il metaverso, lo storytelling e il blockchain in classe, nell’anno dell’assegnazione alle scuole di copiosi fondi per l’innovazione tecnologica attraverso il Pnrr.

I partecipanti alla Fiera nazionale sulla scuola sono praticamente triplicati rispetto all’edizione 2022 quando gli ingressi si fermarono a 19 mila.

Decisamente alto, quasi inaspettato, è stato anche l’ampliamento della community digitale che nel secondo giorno di fiera ha toccato l’apice degli accessi, con oltre 9.000 follower e registrato un aumento di visite ai canali ufficiali con incrementi anche di oltre il 350%.

“Chiudiamo questa sesta edizione di Didacta Italia con grande soddisfazione per l’altissima affluenza registrata in tutti e tre i giorni di fiera”, ha dichiarato Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera, i locali del capoluogo toscano sono state ospitate tutte le attività di Didacta 2023 dall’8 al 10 marzo.

“Questa manifestazione si conferma sempre più come il luogo ideale – dichiara la presidente di Indire Cristina Grieco – in cui i docenti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno avuto l’opportunità di partecipare a percorsi formativi che hanno avuto come filo rosso il miglioramento del sistema educativo e l’innovazione didattica nelle scuole”.