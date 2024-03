Didacta 2024 chiude i battenti, affluenza record e numeri da capogiro: “L’edizione più bella e grande di sempre”

Chiude i battenti questo pomeriggio la settima edizione di DIDACTA ITALIA, che ha fatto registrare un’affluenza record di presenze con oltre 20mila visitatori. In forte aumento anche la community digitale che ha raggiunto i 14.600 follower sui principali canali social.

Didacta 2024, un vero e proprio successo

Ai dati di partenza in crescita esponenziale rispetto al 2023 (1.780 eventi e 430 espositori, +26% sull’edizione scorsa) si sono aggiunte le folle di visitatori fra docenti scolastici, docenti universitari, dirigenti scolastici, operatori, giornalisti, influencer che hanno preso d’assalto gli ingressi fin dalle prime ore di apertura visitando gli stand e partecipando attivamente a seminari, workshop ed eventi, a conferma del successo di Didacta Italia come appuntamento annuale irrinunciabile per l’aggiornamento dell’intera filiera della scuola italiana.

“Chiudiamo questa settima edizione di DIDACTA ITALIA – dichiara Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera – con grande soddisfazione per l’altissima affluenza registrata in tutti e tre i giorni di fiera.” “ll successo straordinario di questa edizione e l’atmosfera di grande energia e soddisfazione tra tutti i partecipanti – conclude Becattini – ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa preparandoci fino da adesso al prossimo appuntamento che organizzeremo per il primo anno in Puglia, alla Fiera del Levante a Bari dal 16 al 18 ottobre e per la prossima edizione nazionale che si svolgerà sempre qua in Fortezza dal 12 al 14 marzo 2025.

Grieco: “Momento di crescita per i docenti”

“L’edizione di Didacta Italia 2024 – dichiara Cristina Grieco, Presidente di INDIRE – si è rivelata un successo davvero enorme, in termini di partecipazione e di qualità dei contenuti proposti. Per il nostro istituto si tratta di un’occasione importante di condivisione e di confronto diretto con il personale della scuola, oltre che di dialogo con le numerose istituzioni presenti, nazionali e locali, con le imprese e con le associazioni che fanno parte del complesso mondo della scuola. Siamo convinti che Didacta debba sempre di più rappresentare un momento di crescita per i docenti, un luogo nel quale poter apprendere metodi e pratiche innovative e poterle riportare nel proprio lavoro e nell’esperienza quotidiana in classe.