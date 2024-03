Didacta 2024, con digitale e chatGPT è tutta un’altra lezione: boom docenti che vogliono capire come – Rivedi la diretta

Ultima giornata di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola.

L’edizione 2024 si svolge dal 20 al 22 marzo a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso. La Tecnica della Scuola è presente all’evento con approfondimenti, interviste sul posto e dirette aperte a tutto il personale della scuola e anche ai lettori appassionati.

Per l’ultimo giorno dell’evento, il direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, in collegamento dal padiglione Cavaniglia, nello stand H04 in compagnia di Cristina Grieco, presidente Indire. Ad intervenire ai nostri microfoni le prime ricercatrici Indire Jose Mangione e Pamela Giorgi, i ricercatori Indire Samuele Calzone, Matteo Borri, Alessia Rosa, Stefania Chipa e Beatrice Miotti e la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci.

“Bello vedere la passione di docenti e dirigenti scolastici, anche degli enti locali. Abbiamo già visto prima dell’inizio un incremento notevole di interesse e di adesioni, abbiamo visto numeri importantissimi di visitatori e questo non può che renderci soddisfatti”, queste le parole di Grieco. “I docenti sono interessati alle tecnologie, vogliono avere consapevolezza dell’intelligenza artificiale, uno strumento che farà irruzione nelle scuole, le nostre proposte formative sono state gradite”, ha aggiunto.

