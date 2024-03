Didacta 2024, Valditara: “Ci vuole didattica innovativa, che coinvolga i giovani. Non temo l’intelligenza artificiale”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara oggi, 20 marzo, ha presenziato all’inaugurazione della fiera Didacta 2024 a Firenze.

“Ci vuole didattica innovativa, che coinvolga i giovani. Non temo l’intelligenza artificiale”, queste le parole di Valditara, presente all’inaugurazione. “La scuola che ho in mente mette al centro la persona. Ci sono tante intelligenze, a prescindere dal lavoro che si andrà poi a fare. Basta distinzioni tra chi fa licei e chi no. Credo in due valori forti nella scuola: libertà e lavoro. Libertà perché gli studenti devono diventare indipendenti e la scuola deve fornire loro le basi per farlo”, ha aggiunto.

“Stimoliamo la creatività degli studenti, con tanto laboratorio. La riforma della filiera tecnologico professionale punta sulla qualità piuttosto che sulla qualità, senza comprimere il programma in 5 anni”, ha aggiunto. “Si stanno aggiungendo molti altri ragazzi iscritti alla sperimentazione 4+2”.

“Bisogna partire dalla realtà per arrivare alla teoria. Non temo l’intelligenza artificiale se governata da uomo, se c’è sempre il docente al centro, non dobbiamo mai perdere la visione di una scuola umanizzata”.

Valditara sul protocollo firmato con l’Ordine degli Psicologi

Valditara ha anche parlato del protocollo firmato ieri tra Ministero e Ordine degli Psicologi: “Uno psicologo in ogni scuola al momento sarebbe oneroso. L’idea è partire da presìdi territoriali al servizio di studenti e docenti. Noi dobbiamo supportare i docenti, che hanno un lavoro particolarmente difficile, non dimentichiamoci del burnout. Un presidio psicologico al servizio di studenti che abbiano necessità. Si tratta di un primo intervento strutturale che abbiamo voluto avviare”.

E, sul docente tutor: “Deve individuare i talenti e adeguare ad essi un percorso. Bisogna aiutare gli studenti a fare le scelte giuste. Finalmente si tratta di figure retribuite. Anche i docenti disciplinari avranno risorse per essere retribuiti per le ore extra curriculari per il potenziamento”.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato dopo il saluto del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, Sara Funaro, assessora all’Istruzione del Comune di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, Cristina Grieco, presidente di INDIRE, Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze e Theodor Niehaus, presidente di Didacta International, don Giuliano Giacomazzi, direttore generale CNOS e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Modera la giornalista de La7 Flavia Fratello.

La Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024: scopri i nostri omaggi

La Tecnica della Scuola sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione Cavaniglia, nello stand H04. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio, registrandosi al nostro stand: