Didacta: accelerare sugli Istituti tecnici superiori

Guido Torrielli, presidente dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, a margine della fiera Didacta Italia, in corso a Firenze, ha dichiarato: “Il bilancio di questa esperienza a Didacta è per noi meraviglioso, sia per la qualità degli eventi a cui abbiamo partecipato, ad esempio con Manpower, sul Metaverso e sull’internalizzazione, sia in termini di accordi raggiunti dai direttori degli Its, scambio informazioni, e contatto umano. Abbiamo bisogno di raggiungere le persone anche laddove non si tratterebbe, in prima battuta, del target specifico nostro. Dobbiamo parlare ai docenti e ai genitori, ancora non è sufficientemente diffusa la conoscenza di questa fondamentale opzione per il futuro dei nostri giovani”.

“Tutte le dieci nostre filiere -continua Torrielli- hanno intrapreso un ottimo percorso sul fronte del mercato del lavoro. Ci sono settori, come la meccatronica, la cybersecurity, ma anche la moda, il turismo o la mobilità, dove la formazione Its è riuscita ad adattarsi velocemente ai cambiamenti tecnologici e alla specificità, sempre mutevole, delle aziende. In questo senso, la dualità del sistema è fondamentale. Penso ai terminalisti del mare e della terra, le cui competenze e professionalità, molto specifiche, possono essere fornite solo da chi dà lavoro nel settore”.

Dopo avere sottolineato ancora che i percorsi post-diploma degli Istituti Tecnici Superiori sono sempre di più in espansione, che garantiscono un elevato incontro tra domanda e offerta di lavoro ma mancano ancora di un’adeguata conoscenza da parte soprattutto delle famiglie, si è intrattenuto pure sulla loro riforma: “avevamo un miliardo e mezzo di euro da spendere in 5 anni, ne abbiamo persi 2, ne sono rimasti 3. Serve una accelerazione per i fondi Pnrr. Noi ci siamo”.