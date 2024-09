Didacta Bari 2024, innovazione scolastica e tecnologia al centro dell’evento educativo dell’anno: il programma completo

Dal 16 al 18 ottobre 2024, presso la Nuova Fiera del Levante a Bari, si terrà Didacta Italia – Edizione Puglia, l’evento imperdibile per chi è appassionato di innovazione scolastica e tecnologie educative. Organizzata da Firenze Fiera con il supporto della Regione Puglia, questa edizione si preannuncia ricca di contenuti formativi e occasioni di networking per insegnanti, formatori, e aziende del settore educativo.

Scopri il programma di Didacta Puglia 2024

Con l’acquisto del biglietto di Didacta Puglia 2024, si potrà accedere liberamente a una vasta gamma di eventi organizzati da enti e aziende espositrici. Tra le tematiche di quest’anno spiccano l’intelligenza artificiale, la robotica educativa, le STEAM, l’educazione ambientale e l’inclusione in classe. La fiera rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi sulle ultime innovazioni e metodi didattici direttamente dalle migliori realtà del settore.

Vuoi partecipare? Consulta il programma completo sul sito ufficiale e prenota subito i tuoi eventi preferiti!

I protagonisti dell’edizione pugliese

Tra gli espositori di spicco di questa edizione troviamo Wacebo, main sponsor dell’evento. Leader nell’ambito dell’EdTech in Italia, Wacebo presenterà le sue soluzioni interattive e ambienti didattici innovativi. Il loro stand offrirà workshop esclusivi e le emozionanti Wacebo Challenges, un’opportunità unica per sperimentare le ultime tecnologie educative in prima persona.

Anche C&C, azienda tech leader in Europa, si riconferma main sponsor. Con oltre 80 workshop formativi organizzati in collaborazione con 20 partner internazionali, C&C si focalizzerà sulle soluzioni tecnologiche per l’aula del futuro. I partecipanti potranno visitare lo stand M24, nel Padiglione Mediterraneo, per esplorare le innovazioni e i nuovi approcci alla didattica.

Giunti Scuola e le novità educative

Tra gli sponsor silver dell’evento troviamo Giunti Scuola, che offrirà un’esperienza coinvolgente grazie all’aula immersiva Miri e alle soluzioni didattiche per i più piccoli, come il banco analogico e digitale Pinguin. Saranno inoltre presentati prodotti editoriali innovativi come i testi simbolizzati di Auxilia, che utilizzano la Comunicazione Aumentativa Alternativa per facilitare l’apprendimento.

Perché partecipare a Didacta Puglia 2024

Didacta Puglia è l’occasione perfetta per aggiornarsi sulle ultime tendenze educative, scoprire nuove tecnologie per la didattica e partecipare a workshop formativi tenuti dai maggiori esperti del settore. Insegnanti, educatori e professionisti del mondo della scuola troveranno un ambiente stimolante e ricco di spunti per migliorare le loro competenze e portare l’innovazione nelle loro classi.

Non perdere l’appuntamento con l’evento più importante per il mondo dell’educazione. Prenota il tuo posto e scopri tutte le novità di Didacta Puglia 2024!