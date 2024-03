Didacta Firenze 2024, Acer presente in fiera: ecco le soluzioni al servizio dell’istruzione 4.0

Acer for Education rinnova la propria partecipazione a Fiera Didacta Italia 2024, il più importante appuntamento fieristico in ambito education, in programma dal 20 al 22 marzo a Fortezza Da Basso, nel cuore di Firenze. Durante questa manifestazione, che favorisce il dibattito sul mondo scolastico coinvolgendo enti, associazioni, dirigenti scolastici, docenti e studenti, Acer scende nuovamente in campo per presentare i prodotti e i servizi che accompagnano la transizione digitale del sistema scolastico.

“Essere presenti a Didacta ci consente di entrare in contatto con insegnanti e ragazzi per comprendere le esigenze della Scuola 4.0, anche alla luce dell’introduzione rapida dell’intelligenza artificiale a supporto della didattica tradizionale”, ha commentato Angelo D’Ambrosio, General Manager di Acer South Europe. “I nostri dispositivi – caratterizzati da prestazioni elevate, attenzione alla sostenibilità, sicurezza, design robusto e versatile – consentono ai professionisti dell’education di rendere sempre più innovativa e efficace la transizione digitale nella didattica”.

Tra le attività proposte in fiera da Acer si evidenziano gli interventi di Simonetta Anelli e Monica Boccoli, note come le “Maestre a Cubetti”, che illustreranno il loro approccio innovativo alla didattica, sperimentato nei diversi anni di insegnamento, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento digitale e attirare l’attenzione dei ragazzi attraverso percorsi di robotica e didattica immersiva in Minecraft.

Durante la manifestazione saranno organizzati, inoltre, workshop formativi in collaborazione con i partner tecnologici Google, Intel e C2 Group, focalizzati sulle potenzialità dei nuovi Acer Chromebook.

Prodotti e soluzioni Acer for Education

Allo stand Acer docenti e studenti potranno scoprire i device più adeguati alle loro esigenze tra cui, in ambiente Windows, i notebook della serie TravelMate B3 Spin 11 – che rappresentano la scelta migliore per le scuole primarie, grazie al design robusto e resistente alle sollecitazioni tipiche di una giornata a scuola – e i laptop TravelMate della serie P2 e P4, perfetti per gli insegnanti.

In ambiente Chrome OS saranno esposti in fiera alcuni dei prodotti dell’ampia lineup Chromebook, quali gli Acer Chromebook 314 e i convertibili Acer Chromebook Spin 511 e Acer Chromebook Spin 512, tutti caratterizzati da tempi di avvio rapidi, facilità d’uso, solidità e numerose funzioni di sicurezza fondamentali per gli istituti scolastici. Completano la proposta Acer Add-In-One 24, una soluzione modulare all-in-one composta da Acer Chromebox CXI5 e da un monitor docking FHD touch screen da 24 pollici, che consente di razionalizzare lo spazio, semplificare la manutenzione e gli aggiornamenti.

Un’area espositiva dello stand Acer sarà dedicata ai potenti e innovativi device Predator, il brand dedicato al gaming. I videogiochi hanno, infatti, un ampio potenziale anche in ambito education e, se utilizzati dagli insegnanti in modo appropriato nell’integrazione dei programmi scolastici, possono rendere l’apprendimento più coinvolgente e costruttivo, assicurare una maggiore attenzione dei ragazzi, favorire lo sviluppo della collaborazione o del problem solving e assicurare un approccio innovativo all’apprendimento in ambito STEM.

Per rendere la didattica sempre più immersiva ed inclusiva e favorire il Game-Based-Learning (una modalità didattica pensata per raggiungere un obiettivo educativo attraverso il videogioco), Acer presenta in fiera anche la tecnologia SpatialLabs, che permette agli studenti di poter vivere un’esperienza 3D senza l’utilizzo del visore. Un’ulteriore area espositiva sarà dedicata anche alle nuove soluzioni di e-Mobility proposte da Acer, nonchè all’ampia gamma di accessori che arricchiscono l’offerta dell’azienda in ambito education.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO