Didacta Italia 2024, D’Ambrosio (Acer): “Nostri device alleati alla didattica moderna per insegnare in modo efficace”

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze. Presente in sede anche Acer for Education per presentare i propri prodotti e servizi utili per accompagnare scuole e personale nel corso della transizione digitale del sistema scolastico.

Abbiamo intervistato Angelo D’Ambrosio, General Manager di Acer South Europe. Ecco cosa ci ha detto:

Perchè Acer for Education a Didacta?

“Educazione e innovazione tecnologica sono un connubio sempre più imprescindibile. Acer infatti, con la sua divisione Education, da tempo si impegna per offire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze sempre mutevoli di studenti e docenti. Oggi siamo lieti di presentare a Fiera Didacta – da anni punto di riferimento per il mondo della scuola – tutte le novità dedicate all’educazione e pensate per favorire la transizione digitale, in linea con il Piano Scuola 4.0″.

Qual è la vostra strategia e quali sono le principali caratteristiche dei prodotti dedicati al mondo scolastico?

“I pc sono i principali alleati alla didattica moderna, in quanto permettono a docenti e studenti rispettivamente di apprendere e di insegnare in modo interattivo ed efficace. I nostri device progettati specificatamente per il mondo scolastico, sia in ambiente Windows che ChromeOS, sono performanti, sicuri, resistenti agli urti, semplici da utilizzare e eco-friendly. Degna di nota la tecnologia Acer Blue Shield, finalizzata a proteggere gli utenti dalla luce blu nociva per gli occhi, soprattutto dopo diverse ore di utilizzo. Inoltre, con la recente sperimentazione del Game Based Learning (utilizzo del videogioco a scopo didattico), diventano centrali anche i PC gaming, in particolare il nostro ricco portfolio prodotti marchiato Predator con tecnologia Spatial Labs, che permette di fruire di esperienze di apprendimento immersive grazie al display 3D stereoscopisco. Infine da evidenziare l’AI, che rivoluzionerà a 360° insegnamento e apprendimento”.

Quali servizi offrite ai clienti del mondo education?

“Attraverso gli Acer Education Partner, entriamo in contatto con scuole e università per fornire soluzioni flessibili end-to-end, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Una peculiarità distintiva di Acer è l’eccellente servizio di assistenza gestito nella sede di Arese (MI) dall’azienda Enfinitec, parte del gruppo Acer, che garantisce i più elevati standard di qualità grazie all’esperienza di tecnici specializzati che eseguono le riparazioni con strumentazione d’avanguardia e in tempi celeri”.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO