Didacta Italia 2024, ecco gli appuntamenti del Programma Erasmus+

Le opportunità di mobilità e cooperazione offerte dal Programma Erasmus+ arricchiscono FIERA DIDACTA ITALIA, il più importante appuntamento fieristico in Italia sull’innovazione nel mondo della scuola, in programma dal 20 al 22 marzo nella Fortezza da Basso, a Firenze. La manifestazione, giunta alla settima edizione, offre ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità, grazie anche all’opportunità di usufruire, durante workshop e seminari, di materiali tecnologici innovativi di ultima generazione.

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE sarà presente con il suo staff nello stand al piano attico del Padiglione Spadolini W03, per fornire informazioni e orientamento sulle opportunità europee del Programma Erasmus+ per il mondo della scuola. Al contempo organizza, sempre nello stand, anche una serie di appuntamenti rivolti non solo al mondo della scuola, ma anche ai settori dell’istruzione superiore (università, ITS) e dell’educazione degli adulti.

Mercoledì 20 marzo

“Erasmus Skillset: competenze in mobilità”, dalle 17.00 alle 18.00. Il workshop è realizzato in collaborazione con Fondazione GaragErasmus ed è dedicato all’anno Europeo delle Competenze 23/24 con lo scopo di far emergere l’importanza della partecipazione all’esperienza formativa all’estero nell’ottica dell’inserimento professionale e della realizzazione personale. Durante l’incontro Valentina Presa, Direttrice del Segretariato per la Fondazione garagErasmus, presenterà i dati sullo sviluppo delle competenze nel periodo di mobilità all’estero e nell’occasione saranno forniti agli studenti e alle studentesse alcuni consigli pratici su come mettere in risalto queste competenze durante il loro percorso educativo e professionale. L’incontro si rivolge agli alunni e allo staff delle scuole superiori di II grado, agli studenti universitari e degli Istituti Tecnologici Superiori.

Info:https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/3879-erasmus-skillset-competenze-in-mobilita

Giovedì 21 marzo

“MarERASMUS: I progetti Erasmus+ per le professioni del mare. Dialogo e Alleanza tra Scuola, Istituzioni e Mondo del lavoro”, dalle 10:30 alle 11:30. Presentazione dell’iniziativa promossa da INDIRE e dell’Agenzia nazionale Erasmus+ in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP – MTS) “MarERASMUS” con la presentazione a cura dei responsabili dell’AdSP – MTS del protocollo “forMARE”. Durante l’incontro saranno presentate anche le iniziative formative PCTO “MarePORT” e ITS “TECLOG- Tecnico della Logistica e dell’Intermodalità”; la presentazione dei risultati del progetto “Ports & Skills” e le attività del Progetto “NeXtraInPortS”(entrambi progetti realizzati nell’ambito del programma Erasmus+ 2021-2027). Intervengono la Presidente dell’INDIRE, Cristina Grieco e Sara Pagliai, Coordinatrice di Erasmus+ INDIRE, che presenterà gli strumenti per costruire un progetto Erasmus+ 2021,2027: opportunità per gli istituti scolastici, scadenze, attività possibili per docenti, staff ed alunni.

“garagErasmus – il network professionale della Generazione Erasmus”, dalle 15:30 alle 16:30. Presentazione della Fondazione garagErasmus, che rappresenta l’unico network professionale della Generazione Erasmus riconosciuto dalla Commissione Europea. Durante l’evento, verranno presentate da Valentina Presa, Direttrice del Segretariato della Fondazione garagErasmus, le attività organizzate da garagErasmus insieme e per la Generazione Erasmus, tra cui attività come il progetto The Plus of Erasmus realizzato in collaborazione con l’Agenzia Erasmus+ INDIRE che ha lo scopo di supportare gli studenti Erasmus e Internazionali nello sviluppo di competenze linguistiche, interculturali e professionale per supportarli nel loro inserimento nel mondo del lavoro.

Info: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/3890-garagerasmus-il-network-professionale-della-generazione-erasmus

“Scenari di apprendimento STE(A)M per studenti e cittadini adulti”, ore 12:00-13:30, in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e CPIA 1 Roma. Il workshop presenta due esperienze di insegnamento delle STE(A)M tramite situazioni pratiche e immersione in contesti reali che stimolano i discenti adulti a pensare in modo critico, a risolvere problemi, a valorizzare le differenze e a muoversi nella società come cittadini attivi e partecipi.

La prima nasce nel progetto Erasmus+ sviluppato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci con cinque paesi partner. Le azioni previste dal progetto riguardano la formazione di educatori, operatori del terzo settore, ricercatori ed esperti a livello nazionale ed europeo e la co-creazione e sperimentazione di attività educative e inclusive ai cambiamenti climatici basate sul dialogo e l’ascolto e rivolte a cittadini adulti svantaggiati. La seconda esperienza è quella del CPIA 1 di Roma, squadra in gara dell’edizione 2023 di EPALE EduHack sul tema della cittadinanza e dell’occupabilità. Le docenti del CPIA 1 di Roma illustreranno loro esperienza nel social hackathon e in altre sfide di apprendimento funzionali all’acquisizione delle STE(A)M per un’utenza particolarmente fragile portatrice di necessità e potenzialità da porre in risalto attraverso una didattica inclusiva e costruttiva.

Per info e iscrizioni: https://tinyurl.com/DidactaSTEMadu

Venerdì 22 marzo

“CLIL, Plurilinguismo, Erasmus+”, dalle 10:30 alle 12:00. La metodologia CLIL è crescita in Italia soprattutto grazie ad Erasmus+ e a numerosi progetti europei, scambi, mobilità di docenti e studenti. Il seminario intende focalizzare: a) le ultime proposte attivate a livello ministeriale (Linee guida per l’internazionalizzazione, Azioni PNRR per il multilinguismo); b) le iniziative innovative sviluppate a livello regionale con i corsi di perfezionamento CLIL, il Festival CLIL; c) esempi di buone pratiche CLIL organizzate dalle scuole in Erasmus+ e in eTwinning. Interverranno: Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere, DGOSVI, MIM; Diana Saccardo, Dirigente Tecnica per le lingue straniere e l’internazionalizzazione, DGOSVI, MIM; Patrizia Abate, Dirigente Tecnica, USR per la Sicilia, MIM; Catia Santini, Docente comandata Gruppo supporto PNRR, USR per il Piemonte, MIM; Licia Arcidiacono, docente, IC “A. Gabelli”, Misterbianco (CT); Maria Concetta Marinelli, docente, IC Ripalimosani (CB); Francesca Coramusi, docente, Istituto Omnicomprensivo Statale “Fanfani – Camaiti” , Pieve Santo Stefano (Arezzo). I partecipanti saranno invitati a contribuire al dibattito con le loro esperienze.

Info: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/3883-clil-plurilinguismo-erasmus

“ITS a Great Opportunity: alla scoperta degli ITS”, dalle ore 14:00 alle 15:00 Durante l’incontro verrà presentato il progetto realizzato dalla Fondazione garagErasmus in collaborazione con l’Agenzia Erasmus+ INDIRE dedicato alla scoperta degli ITS e della loro offerta internazionale. Punto di forza dell’iniziativa, che verrà presentata da Valentina Presa, Direttrice del Segretariato della Fondazione garagErasmus, è il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse degli ITS che saranno ambasciatori del progetto all’interno delle scuole superiori e che metteranno in luce i vantaggi degli ITS delle opportunità internazionali proposte per gli studenti e per le studentesse. Questo incontro sarà l’occasione di presentare il panorama degli ITS che propongono una formazione internazionale e darà l’avvio al progetto con il lancio della campagna di selezione degli Ambassador.

Info:https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterName=ITS+a+Great+Opportunity%3A+alla+scoperta+degli+ITS&filterTarget=&filterCategory=&filterType=&filterUniversity=&activeDate=0

“Alleanze educative per l’apprendimento degli adulti – Riconoscere e valorizzare nei contesti non formali e informali“, ore 15:30-17:00, in collaborazione con RIDAP FORMA.Azione Giove In Formatica ARCI Regione Piemonte EDAForum. Nel workshop si approfondirà lo stato dell’arte della Raccomandazione Upskilling Pathways – Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti. Quali soggetti, istituzioni e organizzazioni possono contribuire alla sua migliore implementazione? Grazie all’esperienza del progetto Erasmus+ Partner UP, riscopriamo il valore delle alleanze tra i diversi soggetti e stakeholder chiave dell’apprendimento delle persone adulte, così da dare attuazione ai percorsi di identificazione e valutazione degli apprendimenti non formali e informali.

Per info e iscrizioni: https://tinyurl.com/alleanzeDidacta

Eventi formativi eTwinning a Didacta, la più grande community delle scuole europee

Saranno 2 i workshop sulla didattica eTwinning in programma in questa edizione della Fiera, organizzati dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed entrambi validi per il rilascio di attestato di frequenza attività formativa:

La community delle scuole eTwinning e la piattaforma ESEP – 21 marzo 2024, ore 11:30 – 13:00, Sala: Immersiva I4 – Spadolini Inferiore.

eTwinning è la più grande community di scuole in Europa, con oltre un milione di docenti registrati dal 2005, inizio dell’Azione finanziata dalla Commissione Europea. Si tratta di una piattaforma dedicata agli insegnanti e alle scuole di 44 paesi (non solo europei) dove è possibile collaborare a distanza e svolgere attività di formazione e sviluppo professionale. Nel corso di questo workshop gli esperti dell’Unità eTwinning Italia presenteranno la piattaforma ESEP in cui si sviluppa la community eTwinning, approfondendo le sue varie sezioni, con particolare attenzione alla gestione del profilo, alla ricerca di un partner e alla fondazione di un progetto eTwinning, con accesso alla classe virtuale dedicata, il TwinSpace. Una buona parte del workshop sarà dedicata ad una esercitazione pratica che necessita la preventiva registrazione in ESEP e anche in eTwinning.

I partecipanti dovranno portare il proprio pc. Interverranno Alexandra Tosi, Giulia Felice, Konstantinos Ladopoulos – Unità nazionale eTwinning INDIRE.

Info e iscrizione: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2024/la-community-delle-scuole-etwinning-e-la-piattaforma-esep/

AI@eTwinning: Progetti Multilingue e STEM nell’era dell’Intelligenza Artificiale – 21 marzo 2024, ore 15:30 – 17:00, Sala: Immersiva I8 – Intelligenza Artificiale – Nazioni

Coerentemente con la linea d’investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” della Missione 4 del PNRR – con il duplice obiettivo di promuovere attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e docenti – il workshop immersivo/esperienziale, esplorerà il rapporto tra AI e eTwinning. Partendo dall’utilizzo della piattaforma eTwinning e della metodologia project based learning verrà sperimentata l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di apprendimento/insegnamento per potenziare le attività di progetto, rendendole più interattive e coinvolgenti tramite l’uso di questa tecnologia e la condivisione di best practices e sperimentazioni europee , anche con l’obiettivo di favorire gli scambi interculturali, le competenze linguistiche e la mobilità virtuale di docenti e studenti con Erasmus+. Interverranno Alexandra Tosi – Rappresentante Unità nazionale eTwinning; Immacolata Grimaldi – Ministero dell’Istruzione e del Merito; Jessica Niewint Gori – Ricercatrice e Tecnologa INDIRE.

Info e iscrizione: https://fieradidacta.indire.it/eventi_2024/aietwinning-progetti-multilingue-e-stem-nellera-dellintelligenza-artificiale/