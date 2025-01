Didacta Italia approda in Trentino dal 22 al 24 ottobre 2025: “Coinvolgere anche i territori montani e periferici”

Dal 22 al 24 ottobre 2025, il Trentino ospiterà per la prima volta l’edizione regionale di Didacta Italia, l’importante fiera dedicata alla formazione e all’innovazione scolastica. L’annuncio ufficiale è stato dato a Trento, alla presenza della vicepresidente provinciale Francesca Gerosa e di rappresentanti di Didacta International. Rivolta a dirigenti, insegnanti e personale scolastico di ogni grado, l’iniziativa si propone come un’occasione unica per promuovere il dialogo tra scuola, territorio e realtà economiche.

“È una splendida opportunità per rimettere la scuola al centro delle politiche pubbliche e della comunità, coinvolgendo anche i territori montani e periferici”, ha dichiarato Gerosa. IPRASE, con il supporto dell’Assessorato all’Istruzione, contribuirà a definire un programma moderno e innovativo.

L’evento, frutto del successo delle edizioni al sud Italia, conferma la centralità di Didacta come punto di riferimento per la didattica e le tecnologie applicate. “Organizzare questa edizione in Trentino è motivo di orgoglio – ha affermato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – e un’opportunità per il corpo docente e le aziende partner”.

“Dopo le edizioni regionali di Didacta Italia in Sicilia e in Puglia siamo particolarmente fieri di poter organizzare ad ottobre un’edizione in Trentino come centro dell’Italia del nord. Vogliamo continuare su questa linea di successo, importante sia per il corpo docente che per gli espositori. Con piacere abbiamo notato con quanto interesse sono seguiti gli eventi di formazione da parte dei visitatori del settore e saremo quindi impegnati ad offrire un programma scientifico di altissima qualità per ogni segmento scolastico”, ha detto Reinhard Koslitz di Didacta International.

Con l’obiettivo di offrire formazione di qualità per ogni segmento scolastico, Didacta punta a consolidare il suo ruolo strategico, portando nel nord Italia un format già riconosciuto a livello nazionale.