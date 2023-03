Didacta Sicilia 2023, dal 12 al 14 ottobre la seconda edizione, ancora a Catania

Torna la seconda edizione dello spin-off di Didacta Italia, ospitato dalla Regione Siciliana dal 12 al 14 ottobre 2023, negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.



Saranno numerose le occasioni e gli appuntamenti per i professionisti della scuola: seguire eventi formativi certificati, incontrare le migliori aziende di settore e le loro offerte più innovative, entrare a far parte della più grande community di innovatori e innovatrici della scuola.

Didacta Sicilia 2022, oltre 7mila visitatori in tre giorni

Sono stati oltre 7mila in tre giorni i visitatori di Didacta Sicilia, l’expo sull’innovazione scolastica che si è tenuta da giovedì 20 a sabato 22 ottobre 2022 all’hub espositivo di Sicilia Fiera a Misterbianco (Ct). Una prima edizione molto fortunata, con grande risposta di pubblico. Sono stati tanti come detto i visitatori: docenti, dirigenti scolastici, professionisti e studenti. Presenti 75 aziende espositrici e oltre 270 i seminari e workshop svolti. Soddisfatto il nuovo presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: “Abbiamo portato in Sicilia una manifestazione pubblica che investe sul capitale umano. L’avvio del percorso intrapreso con DIdacta ha l’obiettivo di far diventare la nostra isola un hub del Mediterraneo per l’istruzione e la formazione, che coinvolga pina piano tutti i Paesi del Mare Nostrum, dalla Catalogna alla Grecia”.

Tecnica della Scuola presente a Didacta: video, dirette e incontri

La Tecnica della Scuola è stata presente a Didacta Sicilia 2022 con uno stand illustrativo riguardo l’impegno giornaliero di una testata che da 70 anni si occupa del mondo della scuola. Diverse le personalità che hanno partecipato a dirette e incontri sui vari temi della scuola, dal presidente dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro alla presidente Indire Cristina Grieco, dal presidente Invalsi Roberto Ricci al provveditore di Catania Emilio Grasso, e poi ancora il docente influencer Vincenzo Schettini, le ricercatrici Indire Francesca Storai, Jessica Neuwint-Gori, Sara Mori, i formatori Annamaria Di Falco, Marco Catania e Giovanni Morello e ancora docenti, dirigenti scolastici e studenti per una tre giorni di grande interesse culturale e formativo.

L’impegno della Tecnica della Scuola è poi proseguito a Firenze per Fiera Didacta 2023, anche qui con uno stand e con una continua produzione di video, interviste, incontri con ricercatori, docenti ed esperti del settore. Tantissimi i temi dibattuti sulla didattica innovativa, come la robotica educativa, la realtà aumentata, il metaverso, lo storytelling e il blockchain in classe, nell’anno dell’assegnazione alle scuole di copiosi fondi per l’innovazione tecnologica attraverso il Pnrr.