Didacta Sicilia 2023 si parte con la cerimonia di inaugurazione, il programma e gli ospiti

Al via domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9.30 la seconda edizione di Didacta Italia Edizione Siciliana, l’evento più importante dedicato alla formazione e all’innovazione didattica, che sarà dedicato all’IA, come spiega il payoff “Uno sguardo al futuro: l’intelligenza artificiale”.

La fiera, negli spazi di SICILIAFIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, che sfodera ben 535 eventi in totale, dei quali 119 del programma scientifico e 416 offerti da enti e aziende, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ad aziende e addetti ai lavori. Per l’iscrizione agli eventi è necessario accedere alla pagina del sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/), selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando la Carta del docente.

Alla cerimonia inaugurale, che si svolgerà alle ore 9,30 nella Main Hall (Padiglione B2) alla presenza del Comitato organizzatore e delle istituzioni regionali e comunali, interverranno da remoto Ignazio La Russa, Presidente del Senato e Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito. A seguire gli interventi del Presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, del Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, dell’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, di Giuseppe Pierro, Direttore dell’USR Sicilia, di Cristina Grieco, presidente di Indire e di Theodor Niehaus, Presidente di Didacta International.

Il pubblico oltre che partecipare agli eventi potrà visitare l’ampia area espositiva con 175 aziende leader italiane e estere che in quattro padiglioni presenteranno nei loro stand le ultime proposte e soluzioni nel settore dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento, contenuti digitali e editoriali di ultimissima generazione, organizzando anche eventi immersivi per integrare la didattica tradizionale con la tecnologia interattiva.

L’intelligenza artificiale sarà al centro dell’attenzione di questa prima giornata con due convegni internazionali. Si parte alle ore 14,00 con il convegno a cura di Indire intitolato L’intelligenza artificiale e la scuola, che esplorerà l’intersezione fra l’IA e il mondo scolastico per la formazione delle generazioni del futuro. A seguire (ore 16,00) il convegno intitolato L’Intelligenza artificiale: cos’è, come funziona e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, con la partecipazione di ricercatori e programmatori italiani e stranieri di fama mondiale. Al vaglio le opportunità, le sfide e il potenziale trasformativo dell’IA nell’ambito dell’istruzione e della scuola italiana.

