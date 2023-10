Didacta Sicilia 2023, Valditara: “Intelligenza artificiale? Governarla e non subirla, ruolo dei docenti fondamentale”

Parte oggi Fiera Didacta Sicilia 2023, che si svolgerà da oggi, 12 ottobre, fino al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub dalle 09.30 alle 18.30. All’inaugurazione della Fiera è intervenuto a distanza il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Ecco le sue parole: “Ringrazio per aver confermato anche quest’anno lo spin off di Didacta. Riconosco lo stesso spirito che abbiamo voluto mettere in Agenda Sud: l’attenzione particolare verso il Sud. L’idea di fondo è che il Sud non è una criticità da gestire ma una risorsa da liberare in tutte le sue potenzialità, nell’interesse dell’intero Paese”.

“Abbiamo stanziato circa 325 milioni di euro. Uno degli obiettivi è rendere le scuole dei veri e propri hub, dei presìdi nel territorio, della legalità. La scuola come luogo che fa rete, anche grazie a docenti aggiuntivi nelle aree a rischio, percorsi formativi personalizzati e azioni mirate”.

“Il tema della personalizzazione dell’istruzione è centrale e decisivo. L’intelligenza artificiale, tema della Fiera, è uno strumento per la sempre più efficace personalizzazione dell’istruzione. La scuola costituzionale che mette al centro lo studente ha futuro con l’innovazione tecnologica. La vera sfida è governare all’interno di una visione strategica; governare e non subire. Questa visione non può non tenere conto del ruolo fondamentale dei docenti, non può prescindere dal senso di comunità educante fondata sui rapporti interpersonali”.

“Abbiamo investito molti fondi in percorsi formativi specifici per i docenti sull’uso delle nuove tecnologie. Tutto ciò ha una portata rivoluzionaria. Noi abbiamo fondato alcuni punti del piano di semplificazione proprio sulle nuove tecnologie per sburocratizzare e rendere più semplice la vita di chi opera nella scuola e delle famiglie. Queste avranno a disposizione un’unica piattaforma per gestire la relazione con la scuola”.

“Per quanto riguarda i docenti si rinnova il fascicolo digitale del dipendente. Non posso non citare la lotta alla dispersione scolastica, per riunire l’Italia e per una didattica che sia al servizio dei giovani di tutto il Paese. Non posso non citare la questione dell’orientamento, uno dei passaggi più significativi della nostra riforma. Anche in questo senso l’intelligenza artificiale può aiutare. Tutto questo può essere possibile anche grazie a iniziative come questa che stimolano l’innovazione per la scuola del futuro”.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, sarà ovviamente presente alla fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione B1, nello stand 46B. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio una pratica shopper e potranno ricevere un coupon del 30% da spendere in tutti i corsi webinar ed e-learning della Tecnica della Scuola.

Gli organizzatori e come iscriversi

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.