Didattica a distanza: il Dantedì dei liceali di Giarre

In occasione del primo Dantedí, gli alunni della Terza E del Liceo scientifico Leonardo di Giarre (CT), seguiti dalla professoressa Gabriella Gullotta, propongono una sfiziosa chat impossibile tra i personaggi della Commedia.

“Un omaggio contemporaneo – spiega la professoressa Silvana La Porta – al più medievale dei poeti che, se non può essere ripetuto, puo certo essere reinterpretato e reinventato.Come tutti grandi classici”.

Il Dantedì cade proprio il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio di Dante attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

La giornata si celebra per la prima volta quest’anno per iniziativa del Governo e dei Ministeri dell’Istruzione e dei Beni Culturali in particolare.