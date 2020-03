Didattica a distanza: non è un obbligo ma è l’unica soluzione possibile

Non hanno tutti i torti i docenti di una scuola di Roma che hanno mostrato contrarietà all’utilizzo delle piattaforme digitali per la didattica a distanza.

È, purtroppo, una realtà l’uso di comportamenti impropri da parte degli studenti quando sono in videoconferenza con i professori. Accadono episodi spiacevoli che vanno a ledere l’onorabilità della professione docente che in questo momento di grave emergenza per il Covid 19 è preziosa.

Gli studenti devono capire che i docenti sono al loro fianco, che comprendono e capiscono le loro difficoltà cogenti e non voglio da loro essere in alcun modo derisi e maltrattati. La didattica a distanza con le piattaforme digitali non può essere obbligatoria ma ormai quasi tutte le scuole italiane le stanno adottando per lezioni in videoconferemza.

Ovviamente ad essere più restii sono i docenti prossimi alla pensione che non hanno fiducia e non credono nell’uso della didattica a distanza.

Sono comprensibili perché vengono da un passato trascorso a scuola in cui vigeva il rispetto e la buona educazione.

Non possiamo dare loro torto, ma dobbiamo ora andare avanti perché la tecnologia in questo periodo è l’unico strumento che ci sta dando una mano.

Mario Bocola