Didattica a distanza, quali sono le regole? A breve il contratto che andrà a normare, dal punto di vista del docente, una disciplina nata per sopperire ad una situazione di emergenza.

Ma quali regole della didattica a distanza da conoscere dal punto di vista del genitore con i figli impegnati a fare scuola da casa?

Innanzitutto ricordiamo che allo stato attuale, così come stabilito dal Dpcm del 3 novembre, oggi sono obbligate ad andare in DaD tutte le scuole superiori del Paese e, nelle zone rosse, anche le seconde e terze medie, oltre a tutti quei casi in cui la didattica a distanza è resa necessaria dalla disposizione di una Asl o da un’ordinanza regionale. Nessun obbligo di didattica a distanza per scuola primaria e dell’infanzia, dunque, neanche in zona rossa, salvo diversa disposizione di una regione o di un ufficio sanitario.

Le regole della didattica a distanza che un genitore deve conoscere