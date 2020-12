Didattica a distanza, si possono registrare le lezioni?

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di registrare le lezioni svolte in DaD.

Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.

Non è invece ammesso video-registrare la lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Infatti, cambiano semplicemente le modalità, ma la “sostanza” resta la stessa: cioè si tratta in pratica di uno “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, come se si fosse in presenza.

Il MI fornisce anche alcune indicazioni alle scuole: è opportuno adottare accorgimenti per minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore).

In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).