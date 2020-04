Didattica a distanza, un innovativo canale Youtube rivolto alla scuola primaria

Il professore Luigi Trivisonne, con la sua classe primaria, ha realizzato un interessante progetto didattico di informatica.

Il successo di questa mia iniziativa è frenato soltanto dall’impossibilità, da parte di alcuni genitori, di poter seguire la piattaforma che uso per la divulgazione delle lezioni in quanto in possesso di apparecchiature informatiche obsolete e inadeguate.

Per sopperire a questa loro impossibilità ho pensato di creare un canale youtube sul quale inserisco tutte le video lezioni che possono essere fruite anche da parte di chi ha semplicemente uno smartphone non necessariamente di nuova generazione.

Questo è il mio canale youtube dove sono pubblicate tutte le videolezioni (aggiornate al 23/04/2020) e che continuo ad aggiornare quotidianamente.

https://www.youtube.com/user/tluigi70web