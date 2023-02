Didattica Bes: arriva Viam (Vivi Internet al Meglio), il percorso formativo per ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali

Didattica Bes: arriva Viam (Vivi Internet al Meglio), il percorso formativo per...

Il programma formativo VIAM intende aiutare giovani e adulti a vivere il web in maniera responsabile, per combattere l’isolamento sociale dei minori con disturbo dello spettro autistico e dei minori con bisogni educativi speciali. Il programma è promosso da Google.org e dalla Fondazione Mondo Digitale, oltre che dalle associazioni Altroconsumo e Anteas e dalla Polizia di Stato.

L’obiettivo è quello di sostenere una fruizione consapevole, sicura e maggiormente inclusiva della rete nei giovani e negli adulti di riferimento. Quest’anno il focus del progetto, presentato in questi giorni a Roma presso gli spazi della Fondazione Civitas, sono il valore della diversità e la sfida dell’inclusione, grazie alle collaborazioni con la Fondazione Don Gnocchi e con l’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Interland4All: esperienza virtuale

Con la Fondazione Don Gnocchi è stato ideato il gioco Interland4All, che si ispira al video gioco online Interland sviluppato da Google.org per aiutare i bambini a imparare, attraverso il viaggio in quattro diverse esperienze-regni, le lezioni fondamentali sulla sicurezza nel web. Il team di esperti di Fondazione Mondo Digitale e Fondazione Don Gnocchi ha realizzato una versione firtuale (fisica e virtuale) del gioco adatta ai bambini con bisogni educativi speciali.

In Interland4All si uniscono scenari di realtà aumentata, fruibili da smartphone, a un kit concreto, con plancia, pedine e carte-domanda. Il risultato permette di estendere le finalità didattiche del gioco, rendendolo accessibile alle diverse abilità. Frutto della collaborazione con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù sono, invece, i moduli formativi sul “Benessere digitale”, che insegnano a trovare un equilibrio tra vita offline e online e sulla “Comunicazione gentile”, per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e del linguaggio ostile online.

Fondazione Mondo Digitale e Google.org

Da oltre 20 anni la Fondazione Mondo Digitale parte dall’idea di garantire che i benefici della digitalizzazione siano a vantaggio di tutti, senza escludere nessuno. “Per raggiungere questo obiettivo – ha detto la direttrice Fondazione Mirta Michilli – elaboriamo strumenti e programmi modulati sui destinatari diversi, anche in condizione di fragilità o con bisogni speciali, per garantire la massima qualità degli apprendimenti e la migliore inclusione”.

Cittadinanza digitale

VIAM si impegna ad aiutare bambini e ragazzi ad apprendere i principi della cittadinanza digitale e acquisire conoscenze e strumenti per navigare online in modo positivo. “Siamo particolarmente orgogliosi di rendere questo programma ancora più accessibile e su misura per le esigenze specifiche di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali”.

“L’obiettivo di Google.org, la fondazione filantropica di Google, è contribuire ad affrontare, grazie a tecnologia e risorse, le principali sfide della nostra epoca”, ha detto Martina Colasante di Google Italia –. “Riteniamo che rendere Internet più sicuro ed inclusivo sia una di queste e continueremo a lavorare insieme al mondo del non profit e tutta la comunità educante per dare a tutti, e soprattutto alle persone più vulnerabili, gli strumenti per ottenere il meglio dalla tecnologia ed affrontarne i rischi con consapevolezza”.

