Didattica delle Stem e competenze digitali, come costruire a scuola un sito o un blog

La creazione di un sito o blog didattico è sicuramente un’azione laboratoriale che sviluppa competenze digitali in una modalità creativa, sicuramente divertente per lo studente. (vai al corso)

Ma imparare a gestire la comunicazione su un sito web comporta necessariamente l’apprendimento e lo sviluppo di capacità progettuali, scelta dei contenuti, tempi di produzione, oltre che la comprensione delle dinamiche del web e l’uso di strumenti digitali professionali per la produzione dei contenuti, tutte competenze utili e spendibili sia a scuola che per la futura carriera nel mondo del lavoro.

Da parte del docente i benefici che se ne possono trarre sono molteplici, i principali sono sicuramente:

maggiore connessione con i propri studenti grazie alla continua e immediata interazione,

stimolo alla diffusione della conoscenza.

Quindi per l’insegnante il blog diventa un supporto utile per alimentare la discussione sugli argomenti affrontati a scuola, inoltre la modalità informale favorisce un dibattito più libero e sereno, permettendo quindi un’interazione più duratura e responsabile fra studenti e insegnanti.

Per documentare su web necessariamente bisogna conoscere le tecnologie impiegate per la produzione dei contenuti, strumenti che in molti casi non richiedono competenze informatiche elevate, in cui la creazione di pagine avviene trascinando qualsiasi contenuto dal nostro desktop o da repository online, all’interno di un’area di creazione.

Caratteristica fondamentale di uno strumento di produzione di pagine web, è quella di facilitare la creazione e la modifica in tempo reale dei contenuti con altre persone, visualizzando le modifiche fatte dagli utenti mentre vengono apportate.

Aspetto importante da tenere in dovuta considerazione nella scelta dello strumento, è la privacy, è opportuno quindi selezionare strumenti che permettano di gestire le autorizzazioni di creazione e di visualizzazione dei contenuti web rendendoli ad esempio accessibile solo per le persone con cui si vuole condividere.

Il corso

Sul tema delle discipline Stem il corso Realizzare laboratori green con il making e con il coding, a cura di Michele Maffucci, in programma dal 18 marzo.

Creare e gestire siti e blog dinamici per contenuti didattici si propone di fornire le competenze di base necessarie per la gestione dei contenuti didattici on-line mediante siti dinamici e blog i cui contenuti potranno essere gestiti mediante l’uso esclusivo di un browser internet. Durante il corso verranno proposte soluzioni tecnologiche per la produzione e l’organizzazione di documentazione didattica mediante Wiki.