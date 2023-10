Didattica, il cambiamento culturale parte dalla scuola: come adattarsi? Come orientare gli alunni verso la sostenibilità?

Didattica, il cambiamento culturale parte dalla scuola: come adattarsi? Come orientare gli...

Negli ultimi anni la velocità del cambiamento sembra subire una sempre maggiore accelerazione, dovuta ai rapidi progressi della tecnologia, alla crisi climatica che impone nuovi orizzonti e un cambiamento radicale di rotta, alla nascita di nuove professioni volte alla sostenibilità.

Di conseguenza la scuola, in quanto luogo istituzionale di formazione delle nuove generazioni, si trova a dover riformulare velocemente impostazioni didattiche e modelli educativi in una prospettiva orientativa volta all’equità, al benessere collettivo e al rispetto della natura.

La scuola è anche in primo piano nell’educazione al consumo sostenibile, all’innovazione tecnologica e all’economia circolare attraverso la formazione delle nuove generazioni. E’ dalla scuola, infatti, che parte il cambiamento culturale necessario per costruire nuovi modelli sostenibili, per creare nuove comunità che condividono gli stessi valori, combattono il cambiamento climatico e puntano a creare condizioni di equità in cui tutti possano avere le stesse opportunità.

Il cambio di rotta dei PCTO per sensibilizzare alla sostenibilità e orientare alle nuove professioni del futuro

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento possono avere un ruolo determinante nell’acquisizione delle conoscenze ritenute strategiche per il successo formativo e professionale degli studenti, possono rivelarsi uno strumento valido a supporto della transizione ecologica, orientando gli studenti nella direzione dei green jobs, cioè di quelle professioni che contribuiscono a preservare o restaurare l’ambiente, sia in settori tradizionali come quello manifatturiero e delle costruzioni, sia in nuovi settori green emergenti come le energie rinnovabili e l’efficientamento energetico.

Per supportare le scuole in questa fase di transizione ecologica vi è la Green Community, una rete di soggetti pubblici e privati, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale, che si è messa a disposizione delle comunità scolastiche per realizzare iniziative di RiGenerazione.

La rete è a disposizione delle Scuole per le attività non solo laboratoriali e progettuali ma anche per momenti formativi e di approfondimento scientifico. I PCTO rappresentano valide occasioni, quindi, di collaborazione e di integrazione fra scuola, community, mondo del lavoro e Terzo Settore, contribuendo a sviluppare negli adolescenti life skills, cioè competenze digitali, scientifiche, tecnologiche, ambientali che sono sempre più richieste dai profili ricercati dalle aziende.

La progettazione dei consigli di classe

I PCTO, si inseriscono nel contesto della progettazione didattica e sono un elemento fondamentale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Tutto ciò implica da parte dei consigli di classe una riorganizzazione e un ripensamento delle attività didattiche.

I PCTO, infatti, possono aiutare gli studenti a prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, sociale ed economica del territorio, possono avvicinarli al mondo del lavoro e delle professioni e dare loro consapevolezza della complessità della società con la quale dovranno confrontarsi. Una progettazione efficace dei PCTO richiede l’impegno del collegio dei docenti, dei dipartimenti e dei consigli di classe e deve tenere in considerazione alcuni fattori indispensabili a seconda degli indirizzi di studio, quali i bisogni formativi dell’utenza, il contesto territoriale socioeconomico in cui si colloca l’istituto, le scelte generali della scuola esplicitate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in riferimento alle competenze trasversali e al Profilo Educativo Culturale e Professionale relativo agli indirizzi di studio delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida.

Su questi argomenti il corso I Pcto per orientare alle nuove professioni green, in programma dal 23 ottobre, a cura di Fiorenza Rizzo e Anna Maria Di Falco.

