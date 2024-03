Didattica innovativa, come formare i docenti di oggi e domani? Didacta 2024 in 60 secondi

Si è conclusa lo scorso venerdì, la settima edizione di Fiera Didacta Firenze 2024, con numeri da record e un’affluenza di oltre 20mila visitatori.

Cristina Grieco, presidente di INDIRE, ha sottolineato quanto sia stato importante questo momento di crescita per i docenti, affermando: “si tratta di un’occasione importante di condivisione e di confronto diretto con il personale della scuola, oltre che di dialogo con le numerose istituzioni presenti, nazionali e locali, con le imprese e con le associazioni che fanno parte del complesso mondo della scuola. Siamo convinti che Didacta debba sempre di più rappresentare un momento di crescita per i docenti, un luogo nel quale poter apprendere metodi e pratiche innovative e poterle riportare nel proprio lavoro e nell’esperienza quotidiana in classe”.

Al video una carrellata di immagini e video che racchiudano i tre giorni dell’evento.