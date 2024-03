Didattica innovativa, intelligenza artificiale, e-Portfolio: i temi del meeting formativo per docenti e dirigenti a Catania

La formazione in tutti i campi è una leva di primaria importanza per migliorare la professionalità, ma negli ultimi anni è diventata indispensabile alla luce dei cambiamenti veloci che vengono continuamente apportati dalle tecnologie che stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di lavorare.

Il meeting formativo gratuito di lunedì 25 marzo 2024 presso la sala congressi dell’hotel Nettuno di Catania per docenti e dirigenti delle scuole statali, organizzato da Cambridge e British School, ha lo scopo di far conoscere le ultime novità sulle tecnologie che stanno trasformando, e che continueranno a trasformare in maniera sempre più forte, ambienti di apprendimento, metodologie didattiche, modalità di relazione tra docenti e alunni, ma anche tra docenti di scuole diverse e dirigenti scolastici.

In particolare saranno affrontati i temi riguardanti le nuove modalità degli esami Cambridge, modelli di metodologie che con il supporto delle tecnologie contribuiscono al potenziamento delle competenze didattiche, ma si parlerà anche della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari non linguistici in lingua straniera, saranno ancora indicate le opportunità che le certificazioni linguistiche possono dare agli studenti per l’arricchimento del curriculum e dell’e-portfolio anche ai fini degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

I relatori, esperti formatori nella didattica delle lingue, sono Oliver Gargiulo (presidente AIBSE), Roberto Indovina (docente) e Francesca Panozzo (Cambridge University).

Il DM 66/2023, Formazione del personale scolastico per la transizione digitale, prevede la “creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale” e tra gli ambiti tematici della formazione indica l’aggiornamento del curricolo scolastico per il potenziamento delle competenze digitali; competenze per l’utilizzo etico e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nella pratica didattica e per l’apprendimento dell’Intelligenza Artificiale, nel rispetto dei quadri di riferimento europei, le metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’apprendimento, connesse con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

E uno dei temi portanti del meeting sarà l’Intelligenza Artificiale Generativa, tecnologia che rappresenterà la principale innovazione del sistema scolastico nei prossimi anni: come funziona, quali potenzialità, quale supporto per la didattica, quali i rischi da evitare.

Una bella opportunità da cogliere per essere sempre al massimo nella formazione dei nostri studenti.

Per partecipare occorre iscriversi con il seguente link https://forms.gle/ndgF9RCoPRw8KztNA

SOFIA MIM Progetto n. 91902