Digital storytelling: l’arte di inventare una storia con strumenti multimediali

Lo storytelling è una pratica didattica ormai consolidata e considerata efficace ai fini dell’apprendimento perché una storia è più facile da capire e ricordare di una spiegazione.

Tale pratica è una metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso.

L’atto del narrare, nello storytelling, si ritrova nell’esperienza umana e si può rappresentare in varie forme (individuali o collettive) che connettono pensiero e cultura. Soprattutto le emozioni dell’uomo – attraverso la narrazione – trovano il mezzo più efficace di espressione.

Questo “pensiero narrativo” permette di rendere comprensibile e comunicabile il vissuto. In questo ambito trova spazio il “digital storytelling” ovvero la combinazione tra l’arte di inventare una storia e l’uso di una varietà di strumenti multimediali come grafica, audio, video e web. In pratica possono essere individuati otto passaggi per la realizzazione di un digital storytelling (Morra, 2013):

Definire l’idea iniziale attraverso una breve descrizione, un diagramma, una domanda

Ricercare, raccogliere, studiare informazioni sulle quali sarà costruita la storia

Scrivere la storia definendo lo stile della narrazione

Tradurre la storia in una sceneggiatura

Registrare immagini, suoni, video

Montare e ricomporre il materiale

Distribuire il prodotto

Raccogliere e analizzare i feedback

In altre parole gli studenti attraverso le pratiche di digital storytelling devono essere in grado di: