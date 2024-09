Digitalizzazione dei servizi scolastici, indicazioni per l’accesso tramite le credenziali SPID e CIE

La Direzione Generale per l’innovazione digitale, insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha avviato iniziative per promuovere l’adozione di SPID e CIE come unici sistemi di accesso ai servizi digitali delle scuole, in conformità al Decreto-Legge Semplificazione (D.L. 76/2020). Questo rientra nella misura 1.4.4 del PNRR, che mira a sostituire le modalità tradizionali di autenticazione.

La maggior parte delle scuole ha aderito alla piattaforma ministeriale “Gateway delle Identità”, permettendo l’accesso ai propri servizi, come il Registro Elettronico, attraverso SPID e CIE.

Con nota 4717 del 12 settembre 2024, il MIM indica una serie di azioni necessarie a garantire l’effettiva operatività degli accessi con SPID e CIE:

Attivazione accesso SPID/CIE e verifica dei codici fiscali degli utenti Censimento completo dei fornitori di riferimento e/o dei servizi digitali utilizzati Accesso dei Minori con le Identità digitali

Inoltre, è fondamentale incoraggiare le famiglie a utilizzare SPID e CIE per accedere ai servizi online della scuola, evitando di assegnare nuove credenziali tradizionali ai nuovi utenti. Questo è necessario per garantire una transizione graduale e obbligatoria verso l’uso esclusivo delle identità digitali, come previsto dalla normativa.

Infine, il Ministero organizzerà prossimamente un ciclo di incontri formativi per approfondire queste tematiche:

Le indicazioni per la partecipazione sono riportate a questa pagina.

