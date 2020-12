Digitalizzazione della scuola: ruolo dell’app SoSScuole

SoSScuole è un’app sviluppata e gestita dalla società Invisiblefarm e commercializzata da Ibea. Si tratta di uno strumento di supporto brevettato e sviluppato durante la fase del primo lockdown e pensato per la gestione delle situazioni di emergenza e di primo soccorso, ma anche per le situazioni legate al Covid-19 all’interno degli istituti scolastici.

Al giorno d’oggi, la scuola è sempre più digitalizzata, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti: lavagne interattive multimediali (LIM), tablet, e-book, piattaforme e-learning, cloud, wi-fi, dispositivi aggiornati e così via. Strumenti indispensabili per una didattica innovativa e che richiedono una competenza e un impegno costante al personale docente e Ata.

L’app SoSScuole si pone come un sistema digitalizzato che aiuta e alleggerisce il lavoro del dipendente a favore di una gestione semplice e immediata della procedura di primo soccorso. Si tratta di uno strumento che permette di gestire in sicurezza gli allarmi di primo soccorso, evitando di lasciare solo l’infortunato per cercare aiuto.

Infatti, ogni passaggio sarà condiviso e visibile tramite l’app, per facilitare la possibile riorganizzazione del personale, in modo che tutti gli addetti siano sempre informati in tempo reale della situazione di emergenza, garantendo il totale rispetto della privacy.

SoSScuole si rileva, quindi, un importante strumento a supporto delle scuole per alleggerire la responsabilità del Dirigente e del personale scolastico e ottimizzare le prime procedure di soccorso all’interno degli istituti scolastici, rendendole più sicure, veloci ed efficaci. Una scuola più attenta alla sicurezza degli alunni e del suo personale.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.sosscuole.it

pubbliredazionale