Dimensionamento scolastico, docenti calabresi protestano. Una prof: “Chi sarà in grado di dirigere queste scuole-mostro?”

Si parla ancora di dimensionamento scolastico. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una lettera di una docente della scuola 8 Marzo di Settimo Torinese, in questi giorni è in stato di agitazione e protesta contro il progetto del Governo Meloni.

L’istituto sta creando una vera e propria rete di scuole che intendono fare la voce grossa contro il dimensionamento. La protesta si è estesa in Calabria, arrivando all’istituto Grimaldi Pacioli di Catanzaro.

“Noi docenti siamo intimoriti”

“Noi docenti siamo preoccupati, intimoriti e arrabbiati per quanto sta accadendo: si dimensiona ciò che è superfluo, ciò che traborda, ciò che è vano. Non si dimensionano quindi né le scuole, nè gli ospedali, eppure è proprio ciò a cui stiamo assistendo. Chi sarà in grado di dirigere queste ‘scuole-mostro’ con un numero di studenti che oscilla tra i 1500 e i 2000? Chi sarà in grado di gestirli rispondendone sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile? In termini di efficienza ed efficacia quanto potranno garantire il successo formativo degli studenti? In termini di autonomia quanto potranno essere funzionali ai bisogni formativi del contesto territoriale?”, si chiede una docente della scuola.

“Un governo che dovrebbe avere a cuore il futuro delle nuove generazioni, dovrebbe investire sulla scuola e non tagliare, eppure nessuna risorsa economica aggiuntiva è stata prevista per sostenere le scuole in questo processo di dimensionamento che le farà esplodere. Allo stesso modo, un esecutivo regionale dovrebbe fare gli interessi della propria terra, non quelli delle parti politiche cui fa riferimento, sacrificando il sistema scolastico e il futuro dei suoi studenti”, ha concluso.

Venerdì assemblea pubblica all’istituto 8 Marzo

Nel frattempo all’istituto 8 Marzo continua la protesta. Il prossimo venerdì 20 Ottobre 2023 alle ore 15 presso il Centro Polifunzionale Adele Aglietta, Via Fantina 21, Settimo Torinese (TO) si terrà un’assemblea pubblica organizzata dal personale scolastico.

Interverranno i docenti, l’Assessora di Città Metropolitana Caterina Greco, la Sindaca di Settimo Elena Piastra, i Dirigenti degli Istituti “8 Marzo” e “Galileo Ferraris”, le sigle sindacali CGIL, UIL, CUB.