Dimissioni del Ministro dell’Istruzione portano scompiglio: rimpasti e polemiche in Francia

Violenze in classe, scioperi, dissenso, eccesso di mobilità professionale e retribuzione non in linea con i costi effettivi. Il quadro del sistema scolastico pubblico francese è decisamente compromesso non solo in termini di integrità, ma anche di organizzazione e supporto reale da parte del capitale umano effettivamente disponibile che non riesce a trovare validi sostituti in seno ad un mercato del lavoro sempre più dinamico. Le violenze in classe, docenti barbaramente assassinati, sono voce di una crisi e tensioni sociali presenti in seno al tessuto popolare che vedono un limitato intervento degli Enti Locali, che si arrende solo alla messa in atto di una logica persecutoria per l’identificazione dei colpevoli e l’istituzione di controlli nelle scuole interessate pari a quelle degli aeroporti. La recente questione del finanziamento diretto, da parte di fondi statali strategici assegnati dal Ministero dell’Istruzione, direttamente alle scuole private rientrante in un’orbita di corruzione e concussione piuttosto che agli istituti pubblici ha portato alle dimissioni del Ministro dell’Istruzione Attal. L’Eliseo, dunque, piegato dalle proteste relative all’età pensionabile in costante aumento, dall’ora più che mai limitato appoggio elettorale, vede ora la perdita di un Ministro al centro di polemiche per questioni non solo meramente scolastiche ed amministrative, ma anche relative alla libertà d’espressione ed al tentativo di secolarizzare la scuola francese anche sotto il profilo identitario, alla pari delle riforme del settore varate durante il controverso periodo napoleonico.

Le nomine controverse

Macron sostituisce il ministro dell’Istruzione dopo le polemiche sulla scuola privata. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sostituito giovedì il suo ministro dell’Istruzione dopo una serie di polemiche, cercando di ritrovare slancio per la fase finale della sua presidenza. Macron ha effettuato un impasto di governo con un’inclinazione a destra l’11 gennaio dopo aver nominato Attal, 34 anni, come il più giovane e primo Ministro dell’Istruzione della Francia. Una delle mosse chiave è stata quella di sostituirlo con l’ex campionessa francese di tennis junior Amelie Oudéa-Castéra , già ministro dello sport, a capo di un super ministero che comprende sia lo sport che l’istruzione. Ma una serie di controversie – inclusa la sua insistenza nel mandare uno dei suoi figli in una scuola privata a causa delle ore di insegnamento perse ed i finanziamenti illeciti alle stesse – la misero sotto pressione poche ore dopo la sua nomina. La presidenza ha annunciato che sarà sostituita dall’ex ministro della giustizia Nicole Belloubet. Questa, 68 anni, professoressa di diritto dai modi miti, è vista come una scelta sicura per gestire uno degli incarichi più delicati della politica francese. Tuttavia, Oudéa-Castéra ha mantenuto il suo vecchio ruolo di ministro dello Sport, il che significa che manterrà la sua responsabilità per i Giochi Olimpici entro la fine dell’anno.

Vecchi rimpasti e priorità

All’inizio della scorsa settimana si era ipotizzato che Francois Bayrou, capo del partito centrista MoDem, alleato del partito di Macron e alleato politico chiave del presidente, potesse essere sull’orlo di un ritorno al governo. Bayrou è stato assolto mercoledì dall’accusa di sette anni per l’assunzione fraudolenta di assistenti parlamentari da parte del suo partito, e il giudice ha stabilito che gli spettava il “beneficio del dubbio”. Ma nei commenti che hanno scosso l’alleanza di governo di Macron, Bayrou ha detto mercoledì all’AFP che non entrerà nel governo, accusando la mancanza di “un profondo accordo sulla politica da seguire”. Ha detto di essere interessato al ministero dell’Istruzione, ma “molte discussioni mi hanno portato a concludere che c’è una differenza di approccio sul metodo”. Bayrou aveva anche criticato il mese scorso la nomina di Attal, suggerendo che gli mancava l’esperienza per il ruolo, anche se il premier ha negato che le tensioni hanno avuto un effetto diretto sulle sue posizioni. “Ho parlato più volte con François Bayrou negli ultimi giorni. François Bayrou è un pilastro della vita politica francese”, ha detto Attal a France 2. “Abbiamo concordato insieme che (lui) non era necessariamente la soluzione migliore per il ministero dell’Istruzione nazionale.” Macron ha inoltre finalizzato il rimpasto completando la formazione dei sottosegretari che si uniranno ai ministri in quello che l’Eliseo spera sarà un governo più snello composto da 35 ministeri, compreso Attal.