Diploma di Specializzazione: continuare a formarsi dopo la Laurea

Una volta concluso il proprio percorso di studi triennale, bisogna scegliere se iniziare fin da subito a farsi strada nel mondo del lavoro oppure continuare la propria formazione personale. Spesso questa scelta si rivela la migliore se si considera che il mercato è sempre più competitivo. Inoltre si ricercano sempre più spesso figure specializzate che sappiano soddisfare le esigenze dei clienti e della comunità. Alla luce di queste valutazioni, iscriversi a un Diploma di Specializzazione potrebbe rivelarsi l’opzione più corretta e lungimirante.

Tali percorsi, infatti, intendono formare e specializzare gli studenti su determinate competenze settoriali, in particolare socio-pedagogiche. L’obiettivo principale è quello di rispondere alla necessità di approfondimento culturale tramite nuove modalità di aggiornamento e riqualificazione professionale.

I Diplomi di Specializzazione Biennale certificano 60 CFU e 1500 ore per ogni annualità, per un totale di 120 CFU e 3000 ore. Per poter accedere ai corsi, occorre aver conseguito una laurea di 1° livello o magistrale in qualsiasi area disciplinare. In più, tali percorsi consentono l’acquisizione di punteggio utile per l’aggiornamento delle graduatorie scolastiche, la mobilità o il trasferimento, o per partecipare ai concorsi pubblici.

ICOTEA , Istituto Universitario accreditato dal MIUR , presenta nel suo catalogo formativo tre tipi di Diploma di Specializzazione Biennale con focus sui nuovi strumenti metodologici e didattici, sulla pedagogia e sulla mediazione. Gli attestati e le certificazioni finali conseguiti al termine dei percorsi, erogati ai sensi degli artt. 6 ed 8 Legge 341/90, sono conformi e validi per tutte le classi di concorso ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie scolastiche.

Nello specifico, i Diplomi di Specializzazione Biennale attivi sono:

Tutti i percorsi sono disponibili in modalità blended attraverso una piattaforma e-learning attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò consente grande flessibilità agli studenti che decidono di iscriversi a tali percorsi, poiché potranno decidere liberamente quando e dove usufruire del materiale formativo. Entro 24 ore dall’iscrizione saranno comunicate le credenziali di accesso in piattaforma Moodle; in più per i corsisti di ICOTEA sono disponibili diversi vantaggi economici come il Voucher formativo . Questo strumento consente di ridurre l’importo totale del percorso e di rateizzarlo senza costi aggiuntivi.

ICOTEA è accreditata dal MIUR con Decreto del 23/09/2013 – G.U. n. 242 del 15/10/2013. Per saperne di più e scoprire tutti i vantaggi riservati agli iscritti, visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected] .

