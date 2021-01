Diretta De Luca: “Campagna straordinaria di screening per tutto il personale scolastico”

Il governatore della regione Campania torna a parlare nel suo consueto appuntamento del venerdì in conferenza sul suo profilo Facebook. De Luca ha anche parlato di scuola, riferendo che si inizierà a breve una compagna di screening per tutto il personale scolastico per procedere a una riapertura graduale della scuola.

Centina di migliaia di tamponi con il supporto del personale medico-sanitario

“Oggi, pomeriggio, 15 marzo, si terrà una riunione dell’unità di crisi per prendere delle decisioni proprio sulla scuola” ha dichiarato il presidente della regione. “Per questo motivo, l’apertura di massa delle scuole potrebbe essere un’opzione valida solo dopo che si è avviata la campagna straordinaria di screening e di controllo, atto di grande responsabilità e tutela per il mondo della scuola e per le famiglie – ha aggiunto De Luca”. Ciò vuol dire che al momento non è possibile nemmeno prevedere delle aperture al 50% o al 70% per quanto riguarda le superiori. Probabilmente ci sarà un ulteriore incremento per le scuole elementari.