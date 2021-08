DIRETTA ore 17 – Supplenze GPS, posti disponibili e compilazione domande. Rispondiamo ai tuoi dubbi

A partire da venerdì 13 agosto, entro le ore 23.59 del 21 agosto è possibile presentare domanda tramite POLIS per il reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (Sostegni bis).

Peraltro gli Uffici scolastici provinciali (Usp) stanno procedendo in ordine sparso alla pubblicazione delle disponibilità dei posti da assegnare tramite supplenza annuale ai fini dell’assegnazione delle supplenze. Sul tema il nostro articolo in continuo aggiornamento.

Ma la procedura di presentazione delle domande non è priva di difficoltà, da quanto ci dicono i nostri lettori. Tra errori del sistema ed errori degli stessi aspiranti docenti che vorrebbero magari modificare o correggere un tratto della propria istanza, gli interrogativi degli utenti si moltiplicano ogni giorno.

Naturalmente la fase delle preferenze è quella più delicata e va effettuata con grande attenzione alle disponibilità di posto rilevate dagli Usp, rispetto alle quali riferiamo a questo LINK. Infatti, qualora l’algoritmo del Ministero dell’Istruzione individui un posto libero tra le prime preferenze indicate dal candidato, quest’ultimo non potrà successivamente rivendicare un posto sulla base di una preferenza non espressa tra le prime, e dunque indicata a suo tempo come sede non prioritaria.

