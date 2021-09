DIRETTA VIDEO ore 16: supplenze da Gae e Gps, molti errori e tanti reclami

Un inizio di anno scolastico caratterizzato dal green pass e dalle misure per il rientro in classe in sicurezza. Ma c’è anche spazio per questioni tecniche. Da più parti arrivano segnalazioni di errori riguardo le nomine dei supplenti da Gae e Gps. A provocarli pare sia stato il sistema informatizzato del ministero con alcune falle che hanno fatto sballare le nomine. Sul banco degli imputati l’ormai celebre algoritmo che doveva assegnare le supplenze. Tra candidati scavalcati da colleghi con punteggi inferiori, cattedre non presenti nelle disponibilità e docenti spostati da istituti e classi in cui avevano cominciato un percorso didattico, sono tante le situazioni spiacevoli che si segnalano. Con il forte disappunto di chi ha subìto queste decisioni.

Degli errori più frequenti segnalati, dei reclami sulle operazioni di nomine da Gae e Gps e della situazione sulla sospensione dei decreti per la presa di servizio dei supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, si parlerà nella diretta di oggi, mercoledì 8 settembre alle ore 16, nel corso dell’appuntamento di Tecnica della Scuola live. A rispondere ai quesiti del pubblico saranno gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.

