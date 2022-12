Dirigente mandato in pensione d’ufficio, ma fa ricorso e il Tar lo riammette

Dirigente mandato in pensione d’ufficio, ma fa ricorso e il Tar lo...

Questa è la storia di un dirigente statale di un istituto superiore di Lercara Friddi. Il preside dal 1° settembre 2022 aveva raggiunto l’età pensionabile e quindi è stato messo in quiescenza per il superamento dell’età di 67 anni.

Come riportano i colleghi di BlogSicilia, il dirigente ha fatto ricorso d’urgenza chiedendo al giudice di “accertare il proprio diritto a restare in servizio mantenendo le funzioni di preside e di assicurare la continuità dei diversi progetti intrapresi con scuole di paesi stranieri, garantendo, quindi, per la prima volta nella storia dell’istituto scolastico, uno importante scambio culturale tra i ragazzi del proprio istituto con quelli sloveni, spagnoli e polacchi”.

Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto illegittimo il provvedimento e ha condannato il ministero a disporre la proroga del rapporto di servizio.