Dirigente muore dopo un malore, allestita camera ardente a scuola: “Sei il preside sempre presente”, l’abbraccio silenzioso

La notizia ha scosso un’intera comunità: Pierantonio Ragozza, dirigente scolastico del liceo spezia di Domodossola, in Piemonte, è morto a 64 anni all’improvviso, dopo un malore, lo scorso giovedì sera. Come riporta La Stampa la sua scuola ha deciso di ricordarlo allestendo una camera ardente proprio all’interno dell’istituto.

La dedica sui social

“Sei il Preside sempre presente a scuola. Sei il Preside in ufficio con la porta sempre aperta. Sei il Preside sempre presente in mezzo a studenti e studentesse. Sei il Preside sempre pronto a dare il proprio contributo. Sei il nostro Preside”, così la sua scuola lo ha ricordato con un post sui social.

“Persona di rara cortesia – lo ricorda il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi -, educazione e competenza, da anni collaboratore dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi legati alla storia locale come pure a quella nazionale ed europea, è stato più volte oratore ufficiale in occasione delle nostre celebrazioni civili, sempre disponibile ad aiutarci e confortarci dall’alto della sua straordinaria conoscenza della Storia”.

Gli studenti ricordano il dirigente

La camera ardente è stata allestita all’interno della palestra della scuola. Come riporta Vco Azzurra Tv, un lungo applauso ha accolto l’arrivo della bara nel cortile della scuola. Qui un rappresentante degli studenti a nome di tutto il liceo ha ricordato la figura del preside. “Nei suoi anni di lavoro – ha detto – ha sempre dato il massimo per migliorare la scuola e renderla un posto migliore, cercando di far star bene tutti. Se avevi problemi sapevi che lui aveva sempre la porta aperta per ascoltarti e aiutarti a risolverli. Era di buon animo e aiutava tutti”.

In religioso silenzio i presenti hanno poi accompagnato il preside in palestra dove sono state recitate anche alcune preghiere. Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 6 maggio, alle 14,30.