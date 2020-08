Dirigenti scolastici: Azzolina corregge Granato

Forse la sequenza temporale è puramente casuale, resta il fatto che a poche ore di distanza dalle esternazioni della senatrice pentastellata Bianca Granato sulla inerzia di una parte dei dirigenti scolastici italiani arriva una dichiarazione di segno completamente contrario della stessa ministra Lucia Azzolina che, sulla propria pagina FB, dichiara: “Al Ministero lavoriamo tutti i giorni, senza sosta, per la ripartenza. E lo sta facendo anche tutto il personale scolastico, perché, al di là di quello che si dice, ad agosto le scuole non sono chiuse”.

“A tutto il personale – conclude la Ministra – va il mio grazie e dovrebbe andare anche il sostegno di tutti gli italiani. A settembre tutti i ragazzi torneranno in classe, malgrado i toni apocalittici di queste settimane. E lo faranno in sicurezza”.

Il post di Bianca Granato, per la verità, non è stato accolto molto bene nei social: pochissimi i commenti favorevoli, molti invece quelli critici proprio nei confronti della Ministra e delle modalità con cui si sta gestendo la riapertura delle scuole.

Se Granato voleva alimentare il malumore nei confronti dei dirigenti scolastici (qualche settimane fa aveva preso posizione persino contro una norma a favore dei ds inserita nel Decreto Rilancio dall’onorevole Vittoria Casa, anche lei del M5S) bisogna dire che non ci è riuscita.

Il post si è rivelato anzi un boomerang e forse è proprio per questo che la Ministra è intervenuta, nel tentativo di raddrizzare la barra.