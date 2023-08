Dirigenti scolastici, la maggioranza delle 280 assunzioni riguarda le Regioni del Nord. I bandi dei concorsi previsti tra fine agosto e i primi di settembre

Nella giornata di oggi, 3 agosto, si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito un incontro con i Sindacati riguardante le nuove assunzioni di dirigenti scolastici. Il contingente autorizzato dal MEF è pari a un totale di 280 unità di personale, che sarà distribuito per lo più nelle Regioni del Nord.

Questi i numeri riportati dalla CISL Scuola: i posti disponibili sono concentrati prevalentemente nelle regioni del Nord, e precisamente 40 in Emilia-Romagna, 12 in FVG (lingua italiana), 13 in Liguria, 154 in Lombardia, 56 in Piemonte, 2 in Toscana, 74 in Veneto, 5 in Sardegna.

Per le assunzioni dei 44 dirigenti dal Concorso 2011 (Campania), è stato chiesto un parere all’Avvocatura generale circa le modalità da seguire per definire la sequenza degli aventi titolo in relazione alle diverse sentenze e all’ordine di graduatoria.

I bandi saranno messi a fine agosto

A margine dell’incontro, il Ministero ha fornito informazioni sui bandi dei nuovi concorsi la cui emanazione è prevista tra la fine agosto e i primi giorni di settembre.

Per l’ordinario è necessaria la ricognizione dei posti ancora da coprire al termine delle procedure di assunzione per conoscere le disponibilità nelle diverse regioni, considerando che il concorso sarà regionale. Invece, per il concorso straordinario, il relativo Decreto Ministeriale è in registrazione presso la Corte dei conti.

In sostanza, le due procedure saranno avviate in contemporanea.