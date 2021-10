Dirigenti scolastici neoassunti, la nota sull’anno di prova 2021/22

Anche i Dirigenti scolastici neoassunti, come i docenti e gli ATA, devono superare un periodo di formazione e prova.

Tale periodo ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi. È possibile sospendere il suddetto periodo in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. Salvo questi ultimi casi, il periodo di formazione e di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Con la nota 31852 del 13 ottobre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento del periodo di prova e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti nell’a.s. 2021/22.

Caratteristiche del percorso

Sono previsti due differenti percorsi:

attività di accompagnamento , della durata di 25 ore, con iniziative orientate a sostenere il neoassunto nella complessa fase di ingresso nel nuovo ruolo;

, della durata di 25 ore, con iniziative orientate a sostenere il neoassunto nella complessa fase di ingresso nel nuovo ruolo; attività di formazione, della durata di 50 ore, saranno organizzate dagli USR di norma, per gruppi possibilmente non superiori non superiori a 21 dirigenti neoassunti e, ove possibile, saranno articolate per grado di istituzione scolastica.

Documentazione

La documentazione relativa all’anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici neoassunti avviene attraverso l’apposito servizio denominato “Cartella Ds in anno di formazione e prova”, che sarà attivato a partire dal 18 ottobre 2021 all’interno dell’area riservata del Ministero, per consentire, con modalità comuni su tutto il territorio nazionale, al dirigente neo-assunto di documentare le attività svolte, al tutor di redigere una relazione comprensiva del proprio parere circa il superamento del periodo di formazione e prova, e al Direttore generale dell’USR di esprimere il giudizio finale ai fini della conferma in ruolo.

Tempistica