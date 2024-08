Dirigenti tecnici: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento per dare avvio ai concorsi per “ispettori scolastici”

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024 il “Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Il provvedimento (si tratta di un decreto ministeriale) era stato firmato dal Ministro il 12 giugno scorso ma necessitava ancora di un passaggio alla Corte dei Conti.

Adesso, conclusi tutti i controlli del caso, è stato pubblicato ed entrerà in vigore il 21 agosto.

A scanso di equivoci è bene subito precisare che questo provvedimento non prevede, di per sé, l’avvio della procedura concorsuale per la quale bisognerà attendere ancora il bando di concorso.

Il regolamento era atteso almeno dal 2021 e cioè da quando, con il decreto legge 73, il Governo aveva deciso di rivedere le regole per lo svolgimento dei concorsi ispettivi.

In estrema sintesi, le regole del prossimo concorso saranno queste: potranno partecipare i dirigenti scolastici oppure i docenti di ruolo con 10 anni di servizio; se i partecipanti saranno in numero superiore a 10 volte il numero dei posti a concorso, ci sarà una prova preselettiva di 60 quesiti a risposta chiusa; alla preselettiva seguiranno 2 prove scritte alle quali sarà ammesso un numero di candidati pari a 8 volte il numero dei posti a concorso.

Al termine delle prove scritte seguirà la prova orale con cui si concluderà la procedura. Per la valutazione complessiva dei candidati le commissioni avranno a disposizione 210 punti, 70 punti per ciascuna prova scritta, 60 per la prova ora e 10 per i titoli.

Gli scritti si intendono superati con il punteggio minimo di 49 punti, per la prova orale bisognerà ottenere almeno 42.



La pubblicazione del Regolamento consentirà adesso al Ministero di emanare il bando, anche se, per l’effettivo avvio della procedura concorsuale bisognerà attendere ancora alcuni mesi.